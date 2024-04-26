İstanbul'da trafik kazasında şehit düşen polis memuru için tören düzenlendi - Son Dakika
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İstanbul'da trafik kazasında şehit düşen polis memuru için tören düzenlendi

İstanbul\'da trafik kazasında şehit düşen polis memuru için tören düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Emrah Büke, trafik kazasında şehit düştü. Büke için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenlendi. Şehit polis memuru Büke, memleketi Konya'ya gönderildi.

26.04.2024 12:22  Güncelleme: 12:38
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Haber: EDDA SÖNMEZ

(İSTANBUL) İstanbul'da dün görev sırasında, trafik kazasında şehit düşen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Emrah Büke (25) için tören düzenlendi. Büke'nin cenazesi Vatan Emniyet Yerleşkesi'nde yapılan uğurlama töreninin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

2023 yılında Balıkesir Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden mezun olan ve 23 Aralık 2023 yılında emniyet teşkilatına başlayan ve dün İstanbul'da görev başında trafik kazasında şehit olan Ümraniye Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Emrah Büke (25) için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi Yerleşkesi'nde uğurlama töreni yapıldı.

Polis memuru Büke, dün görev esnasında, Ümraniye ilçesinde kullandığı motosiklet ile seyir halinde iken trafik kazası geçirmiş, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak aynı gün şehit olmuştu.

Törene, şehidin annesi Nuran Büke, babası Erdal Büke, aile yakınları, İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Sezai Öztürk, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Teftiş Kurulu Bölge Başkanı Erkin Adalar ile şehidin meslektaşları katıldı.

İl Emniyet Müdürü Aktaş, konuşmasında, "Şehidimizin aramızdan zamansız ayrılması, başta çok değerli ailesini ve biz sevenlerini derinden üzmüştür. Milletimiz ve devletimizin bekası uğruna canını hiçe sayarak ölüme koşan ve görevini laikiyle yapmış olmanın huzuru içerisinde canlarını feda eden kahraman şehitlerimiz; sizler bu aziz vatanın teminatısınız. Manevi varlığınızdan güç alan polis teşkilatımız, sizlerin fedakarlığı sayesinde ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Yapılan konuşmanın ardından helallik istendi, dualar yapıldı. Şehit polis memuru Emrah Büke, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'ya gönderildi. Büke, Konya'nın Ereğli ilçesine bağlı Kamışlıkuyu Köyünde bugün kılınacak ikindi namazının ardından aile kabristanında toprağa verilecek.

Kaynak: ANKA

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