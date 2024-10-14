İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde kentin bazı bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

14.10.2024 09:46
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İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde kentin bazı bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu.

Sabah erken saatlerde başlayan okul mesaisi ve işe gidenlerin oluşturduğu kalabalık nedeniyle kentin bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nden başlayan trafik yoğunluğu, Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'ya kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda Halkalı- İkitelli yönü, Bağlantı Yolu Nurtepe- AKOM yönünde trafik yoğunluğu yaşanırken D-100 kara yolu Hadımköy yolu ile Basın Ekspres Yolu'nda her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerin sağlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile Avrasya Tüneli girişler ve buralara bağlanan yollarda da trafik yoğun seyrediyor.

D-100 kara yolunun Pendik, Kartal, Maltepe ve Kadıköy mevkilerinde de araçlar yavaş ilerlerken köprü ayrım kavşaklarında da yoğunluk artıyor.

TEM Otoyolu'nda Sancaktepe'de başlayan trafik, Ataşehir, Altunizade'de de etkili olurken Kozyatağı kavşağından başlayan trafik Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar uzanıyor.

Kentte toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar, metro, metrobüs ve otobüs duraklarında da yoğunluk oluşturdu.

Metrobüs hattının Avcılar, Yenibosna, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Altunizade ve Uzunçayır gibi duraklarında araçlara binmek için turnikelerden geçenler kalabalıkla karşılaştı.

Toplu ulaşım araçlarına binmek isteyenler duraklara giriş ve çıkışlarda güçlük yaşadı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cep Trafik Haritası verilerine göre, sabah erken saatlerde trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 70'e ulaşırken, Avrupa Yakası'nda yüzde 80, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 60 olarak ölçüldü.

Kaynak: AA

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