İstanbul'da Hanutçuluk Önlemleri. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Hanutçuluk Önlemleri.

İstanbul\'da Hanutçuluk Önlemleri.
23.10.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Valiliği, hanutçuluk için 7 maddelik genelgeyle yeni önlemler aldı, denetimler artırılacak.

İstanbul Valiliği yayımladığı genelgeyle hanutçuluğa düzenleme getirdi.

Turistlerin bu şekilde rahatsız edildiği belirtilen genelgede İstanbul'un imajının zarar gördüğü ve turistlerin güvenliğinin tehlikeye atıldığı ifade edildi. "Ticari faaliyetlerde dürüstlük kuralı çerçevesinde; iş yeri önünde yayaların serbest geçişini engelleyici veya turistler ile vatandaşlarımızı rahatsız edecek şekilde ısrarcı, yüksek sesli ya da fiziksel temas içeren müşteri davet yöntemlerinden kaçınılması gerekmektedir." denilen genelgede yeni idari yaptırımlar da sıralandı. Polis ekiplerinin uyguladığı cezai işlemlerle ilgili şikayet aldıklarını da belirten Valilik, kamera uygulamasının devreye alınacağını açıkladı.

7 MADDELİK GENELGE

1. Turistik bölgelerde faaliyet gösteren tüm iş yerlerinde dışarıyı görecek şekilde yerleştirilmiş, sesli ve görüntülü kayıt yapabilen kamera bulundurulmasının sağlanması,

2. Esnaflarımız arasında mesleki etik ilkelerine göre ilkesel iş birliğinin sağlanması ve ilgili esnaf odaları ile meslek kuruluşlarının işbu genelge hakkında bilgilendirilmesi,

3. Belediyeler ve Emniyet birimlerince, kendi sorumluluk alanlarında, kamu düzenini bozucu ve ticari ahlaka aykırı bahse konu eylemlerin önlenmesine yönelik düzenli denetimlerin kararlılıkla sürdürülmesi,

4. Emniyet birimlerimiz tarafından yapılacak denetimlerde yaka kamerası ve dron kullanımının sağlanması,

5. İş yeri sahipleri ya da çalışanları tarafından iş yeri önünden 50 cm mesafeyi geçmeyecek şekilde müşterilere hoş geldiniz diyerek davet etme dışında hiçbir eylemde bulunulmaması,

6. İş yeri sınırları dışında ikramda bulunma ve ürün tanıtımı yapılması, fiziksel temas ve yol kesme gibi davranışlara izin verilmemesi ayrıca iş yeri sınırlarında dahi olsa yüksek sesle, ısrarcı, rahatsız edici konuşmalara ilgili denetim birimleri tarafından kesinlikle müsaade edilmemesi,

7. İş yerlerine kesilecek faaliyetten men cezalarının kademeli olarak artırılması (ilk ihlalde 3 gün, ikinci ihlalde 5 gün, üçüncü ihlalde 10 gün) gerekmektedir.

Kaynak: DHA

Yerel Yönetim, Güvenlik, Politika, İstanbul, turist, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Hanutçuluk Önlemleri. - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kader dediler gerçek bambaşka çıktı Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış Kader dediler gerçek bambaşka çıktı! Kızları vicdansız hemşire yüzünden engelli kalmış
Hendekler kazıldı, izler arandı İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe Hendekler kazıldı, izler arandı! İşte en yüksek deprem riski taşıyan iki ilçe
Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı Yakıt tankeri devrildi, yağmalama sırasında patlama oldu: 35 ölü, 46 yaralı
Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi Küçük kıza cinsel saldırı iddiası ülkeyi yangın yerine çevirdi
Hülya Avşar’dan yeni imaj ’’Set zamanı’’ notuyla geri döndü Hülya Avşar'dan yeni imaj! ''Set zamanı'' notuyla geri döndü
Fena linç yemişti Icardi’nin son hali herkesi şaşırttı Fena linç yemişti! Icardi'nin son hali herkesi şaşırttı

10:26
Bütün dünya Osimhen’i konuşuyor: Canavar modunda
Bütün dünya Osimhen'i konuşuyor: Canavar modunda
10:13
Rakam inanılmaz seviyelerde Galatasaray resmen para basıyor
Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor
10:10
Mansur Yavaş cephesinden ’’Soruşturma izni verildi’’ iddiasına yanıt
Mansur Yavaş cephesinden ''Soruşturma izni verildi'' iddiasına yanıt
10:06
ABD’nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu
ABD'nin 2 büyük şirkete yaptırım kararı, petrol fiyatlarını uçurdu
09:58
Yörük kızını ağlatan görüntü: Çok üzücü bir durum, neden kimse müdahale etmiyor
Yörük kızını ağlatan görüntü: Çok üzücü bir durum, neden kimse müdahale etmiyor?
09:46
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi’yi sen öldürdün
Sarkozy hapishanedeki ilk gecesinde kabusu yaşadı: Kaddafi'yi sen öldürdün
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2025 10:54:31. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Hanutçuluk Önlemleri. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.