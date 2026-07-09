İstanbul\'da Hava Kara Bulutlarla Kaplandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış uyarılarının ardından İstanbul'da hava bir anda karardı. Özellikle Boğaz çevresinde gökyüzünü kara bulutlar kapladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM bugün için Avrupa Yakası'nda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış uyarılarında bulundu. Öğleden sonra gelmesi beklenen yağış öncesi hava kara bulutlarla kaplandı. Özellikle İstanbul Boğazı kara bulutlarla kaplandı.