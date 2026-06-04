İstanbul'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası Başladı

İstanbul'da üç gün sürecek Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri başladı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, müdürlük koordinesinde düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme Haftası etkinlikleri Nuruosmaniye'den Beyazıt Meydanı'na kadar yapılan "Öğrenme Farkındalık Yürüyüşü" ile başladı.

Öğretmenler, kursiyerler ve eğitim yöneticilerinden oluşan topluluk, döviz ve pankartlar eşliğinde, mehter takımının coşkulu marşlarıyla yürüyüşe katıldı.

Beyazıt Meydanı'nda gerçekleşen etkinlikler kapsamında da 45 halk eğitimi merkezi, 2 olgunlaşma enstitüsü ve İl Hayat Boyu Öğrenme Şubesi olmak üzere toplam 47 kurumun stantları kuruldu.

Etkinliğin açılış programında konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, böyle faaliyetlerin insanlara dokunan, hayatlarına yön veren ve toplumsal kalkınmayı destekleyen çok önemli bir misyon taşıdığını ifade etti.

"Bu çalışmalar, aile yapımızın güçlenmesine katkı sunmaktadır"

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de hayat boyu öğrenmenin insanın kendini yenileme, geliştirme ve hayata daha güçlü katılma iradesinin en kıymetli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Halk eğitim merkezlerinde, olgunlaşma enstitülerinde ve hayat boyu öğrenme faaliyetlerinde her yaştan vatandaşın olduğunu kaydeden Yentür, "Vatandaşımız kimi zaman okuma-yazma öğrenerek hayatına yeni bir pencere açıyor, kimi zaman bir meslek edinerek üretime katılıyor, kimi zaman sanatla kültürle ve aile eğitimleriyle kendini yeniden inşa ediyor. Bu çalışmalar, aile yapımızın güçlenmesine, toplumsal dayanışmanın artmasına ve şehrimizin sosyal dokusunun zenginleşmesine de katkı sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin insanı merkeze alan eğitim anlayışına dikkati çeken Yentür, öğrenmenin okul çağlarıyla sınırlı olmayan, hayatın bütün dönemlerine yayılan bir değer olduğunu vurguladı.

Yentür, hayat boyu öğrenme faaliyetlerinin İstanbul genelinde büyük bir emek ve koordinasyonla yürütüldüğünü aktardı.

Açılış programı kapsamında mehteran gösterisi, halk oyunları performansları ve geleneksel Karagöz-Hacivat etkinlikleri izleyicilerden büyük beğeni topladı. Gün boyunca ziyaretçilerini ağırlayan stantlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

İlk gününde yaklaşık 5 bin kişinin ziyaret ettiği etkinlik alanı, 6 Haziran'a kadar gezilebilecek.