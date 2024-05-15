İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

İstanbul\'da helikopter destekli huzur uygulaması yapıldı

İstanbul'da Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede polis ekiplerince helikopter destekli 'huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada araçlar detaylı arandı, kimlik kontrolleri yapıldı. Uyuşturucu madde bulunan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı ve sahte plaka kullanan bir motosiklet sürücüsüne idari para cezası uygulandı. Narkotik köpeği 'Ceviz' de uygulamaya katıldı.

15.05.2024 21:44
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İstanbul'da polis ekiplerince helikopter destekli "huzur" uygulaması yapıldı.

Kadıköy, Fatih ve Beyoğlu başta olmak üzere birçok ilçede gerçekleştirilen denetimlere, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş, Güven Timleri ile Önleyici Hizmetler, Narkotik Suçlarla Mücadele, Özel Harekat ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

Kadıköy Kuşdili Caddesi'ndeki uygulama noktasında ekipler, durdurdukları araçların sürücülerinin belgelerini inceledi, yolcuların da kimlik kontrollerini gerçekleştirdi.

Yapılan aramada üzerinden uyuşturucu madde çıkan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Sahte plaka kullandığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsüne de idari para cezası uygulandı.

Polis helikopterinin destek verdiği uygulamaya, narkotik köpeği "Ceviz" de katıldı.

Kaynak: AA

Motosiklet, Helikopter, İstanbul, Narkotik, Beyoğlu, Kadıköy, Güvenlik, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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