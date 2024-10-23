İstanbul'da Huzur Uygulaması: 513 Aranan Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Huzur Uygulaması: 513 Aranan Yakalandı

İstanbul'da yapılan huzur uygulamasında 513 aranan kişi ile 235 yoklama kaçağı yakalandı.

23.10.2024 13:17
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İstanbul'daki "huzur" uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 513 kişi ile 235 yoklama kaçağı yakalandı, bu kişilerden 537'si gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent genelinde, 219 noktada, 2 bin 574 personel, polis helikopteri ve 2 Deniz Limanı Şube botunun katılımıyla "Huzur İstanbul Uygulaması"nın gerçekleştirildiği belirtildi.

Uygulamada 285 bin 487 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 513 kişi ile 235 yoklama kaçağının yakalandığı aktarılan açıklamada, bu kişilerden 537'sinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 109 ruhsatsız tabanca, 605 kurusıkı tabanca ve 348 fişeğin muhafaza altına alındığına dikkati çekilerek, 2 kilo 139 gram uyuşturucu madde ile 112 uyuşturucu hap yakalandığı, bunun ticaretinden elde edildiği tespit edilen 1154 lira, 1405 dolar ve 105 avronun ele geçildiği vurgulandı.

Denetimlerde, 45 bin 11 araç ve 3 bin 227 motosikletin kontrol edildiği belirtilen açıklamada, 2 bin 369 araç ile motosiklet ve 81 sürücüye işlem yapıldığı, 7 aracın trafikten men edildiği, 2 milyon 615 bin 927 lira para cezası uygulandığı bildirildi.

Açıklamada, 474 umuma açık yerin denetlendiği, 4 iş yerine ve 81 kişiye de idari işlem yapıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, istanbul, 3-sayfa, Güncel, trafik, Hukuk, Son Dakika

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