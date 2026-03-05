İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı - Son Dakika
Son Dakika

İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 89'a ulaştı

05.03.2026 18:37
İstanbul'da haftanın dördüncü iş günü akşam saatlerinde kent genelinde trafik yoğunluğu yüzde 89'a kadar yükseldi.

Mesai bitiminin ardından İstanbulluların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle kentte trafik yoğunluğu arttı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda, Mecidiyeköy mevkisinde çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Kara yolunun Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikameti ile Topkapı ile Avcılar arasında da araçlar yavaş ilerliyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde her iki yönde yoğunluk yaşanırken 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa yönünde köprü girişine kadar araç yoğunluğu gözleniyor.

TEM Otoyolu'nda Bahçeşehir ve Mahmutbey Gişeleri mevkilerinde Edirne istikametinde araçlar güçlükle ilerliyor.

Yeşilköy Halkalı Caddesi'nde Avcılar istikametinde yoğunluk oluşurken Basın Ekspres'te çift yönlü araç trafiği nedeniyle bazı noktalarda sürücülerin yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Kartal'a kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ile Sultanbeyli arasında yoğunluk gözlenirken, Kavacık'tan başlayan yoğunluk Kadıköy'e kadar sürüyor.

Öke yandan kentte aktarmaların yapıldığı metrobüs ve otobüs durakları ile aktarma merkezlerinde de yolcu yoğunluğu gözleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde saat 17.50 itibarıyla yüzde 89'a kadar çıktı.

Kaynak: AA

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
