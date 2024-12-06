İstanbul'da IŞİD Operasyonu: 12 Şüpheli Yakalandı

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(İSTANBUL)- Terör örgütü IŞİD'in deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt mensubu olduğu ve çatışma bölgelerinde bulunan silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olduğu bildirilen 12 şüpheli İstanbul'da yakalandı.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, terör örgütü IŞİD'in deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, örgüt mensubu olduğu tespit edilen ve çatışma bölgelerinde silahlı terör örgütleri ile bağlantılı olan şüphelilerin yakalanmalarına yönelik İstanbul'da eş zamanlı operasyonlar yapıldı.

Operasyonlarda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 silah,1 şarjör, 13 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.