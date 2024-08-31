İstanbul'da kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul\'da kabin amiri Onur Aykanat\'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul'da Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği motosiklet kazasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aykanat'ın motosikletiyle ilerlerken şerit değiştiren bir aracın çarpması sonucu savrulduğu ve düştüğü anlar yer aldı.

31.08.2024 09:39
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Taylan Ergün/ İstabul'da kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kazanın başka bir aracın kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Aykanat'ın motosikletiyle ilerlediği sırada şerit değiştiren bir aracın çarpması sonucu savrulduğu ve düştüğü anlar yer aldı.

Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde 27 Ağustos Salı günü gerçekleşen motosiklet kazasında Türk Hava Yolları kabin amiri Onur Aykanat hayatını kaybetmişti. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışmalarını sürdürürken, kazaya ilişkin başka bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntüye, şerit değiştiren bir otomobilin Aykanat'ın idaresindeki motosiklete çarptığı ve kabin amirinin savrularak yere düştüğü anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da kabin amiri Onur Aykanat'ın hayatını kaybettiği kaza görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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