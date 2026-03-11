İstanbul\'da Kaçak Telefon Operasyonu

İSTANBUL'da yasadışı yollarla yurda sokulan kaçak cep telefonu ve cep telefonu aksesuarlarını bulunduran, satışını yaparak haksız kazanç elde eden şüphelilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 9 şüpheli yakalanırken, 68 adet cep telefonu ve 28 bin 239 kaçak aksesuar ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında kaçak cep telefonlarını ve aksesuarlarını yasadışı yollardan yurda sokan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Şüphelilerin kaçak telefonları ve aksesuarları piyasaya sürerek, haksız kazanç elde ettikleri de tespit edildi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİP

Kaçakçılık Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet eden şüphelilere yönelik uzun süreli teknik ve fiziki takip yaptı. Çalışmalarda kaçak cep telefonu ve aksesuarların depolandığı ve satışının yapıldığı adresler belirlendi. Operasyonun hazırlık sürecinde yapılan ara yakalamalarda, 10 şüpheli hakkında işlem yapılırken; farklı markalara ait 68 adet cep telefonuyla şarj başlığı, batarya, kablo ve taşınabilir bataryadan oluşan toplam 28 bin 239 aksesuara el konuldu.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, elde edilen bilgiler doğrultusunda 11 Mart'ta İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda kaçak cep telefonu ve elektronik ekipman ele geçirildi.