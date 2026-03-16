İstanbul'da Kadir Gecesi Coşkusu
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Kadir Gecesi Coşkusu

16.03.2026 22:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul camileri Kadir Gecesi'nde dolup taştı, dualar ve teravih namazlarıyla idrak edildi.

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi, İstanbul'daki camilerde yoğun katılımla idrak edildi.

Kentte vatandaşlar, Kadir Gecesi'ni idrak etmek için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile Eyüpsultan, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Yeni Valide başta olmak üzere tüm camileri doldurdu.

Akşam namazını cemaatle kılanlar, yatsı namazını da camilerde ve çevrelerinde bekledi.

Vatandaşlardan bazıları oruçlarını da Sultanahmet Meydanı'ndaki çimlerin üzerinde açtı. Çevredeki lokantalarda da iftar için uzun kuyruklar oluştu.

İftarın ardından çok sayıda vatandaşın aileleriyle camilere geldiği görüldü. Yatsı namazının eda edilmesinden sonra teravih namazına geçildi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde Kadir Gecesi için program düzenlendi.

Mevlid-i Şerif ve ilahiler okunup duaların edildiği programa, İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel de katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetini dinleyen vatandaşlar, dua etti.

Ezanın ardından cemaatle birlikte yatsı ve teravih namazı kılındı.

Eyüpsultan Camisi, Kadir Gecesi'ni idrak etmek isteyen vatandaşlarla doldu. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, lokum ve şeker ikram etti.

Avcılar Merkez Ulu Camisi'nde ise akşam namazından sonra Kur'an-ı Kerim okunarak başlanan kandil programına çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

Etkinlik, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 22:53:40. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.