İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Trafik Yoğunluğu Azaldı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Trafik Yoğunluğu Azaldı

İstanbul\'da Kar Yağışı Sonrası Trafik Yoğunluğu Azaldı

İstanbul'da önceki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu yüzde 90'a kadar yükselmiş, halkın toplu taşımaya yönelmesiyle birlikte yollar boşalmış durumda.

20.02.2025 18:39  Güncelleme: 18:44
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İSTANBUL'da dün yaşanan kar yağışı ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaşmış, ana arterlerde trafik durma noktasına gelmişti. Dersini alan İstanbul halkı bugün toplu taşımaya yöneldi. Megakentte yollar boş kaldı.

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yollarda yoğunluk oluştu. Trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde yüzde 90'a ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük yaşadı. Dersini alan İstanbul halkı, bugün işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti. Trafiğin en yoğun olduğu, iş çıkış saati olan 18: 30'da trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak ölçüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kar Yağışı Sonrası Trafik Yoğunluğu Azaldı - Son Dakika

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