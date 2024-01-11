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İstanbul'da Kar Yağışı ve Gizli Buzlanma Uyarısı - Son Dakika
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İstanbul'da Kar Yağışı ve Gizli Buzlanma Uyarısı

İstanbul'da Cuma günü öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu. Hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, yollarda gizli buzlanma olabileceği ve gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı.

İstanbul\'da Kar Yağışı ve Gizli Buzlanma Uyarısı
11.01.2024 - 15:07,
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İSTANBUL'da Cuma günü öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde ise hafif kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM, vatandaşları gizli buzlanmalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM), yapılan açıklamada İstanbul'da sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 4 ila 6 derece aralığında, kış değerlerinde seyredeceği belirtildi. Cuma öğle saatlerinden itibaren şehir merkezinde karla karışık yağmur, yükseklerde hafif kar yağışının etkili olacağı duyuruldu. Cuma akşam saatlerinden itibaren ise il genelinde hafif kar yağışı bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 15 Ocak'a kadar mevsim normallerinin 2-5 derece altında, 16-25 Ocak tarihleri arasında mevsim normalleri civarı ila 1-3 derece üzerinde seyretmesinin beklendiği belirtildi.

AKOM'dan ayrıca yollarda 'gizli buzlanma' olabilir uyarısı geldi. Gizli buzlanma nedeniyle Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) mesajlarından gelecek uyarıların dikkate alınması, güzergahlarda gerekli kontrol ve müdahalenin yapılmasının önemli olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA
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