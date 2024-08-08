İstanbul'da kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, kripto para borsası aracılığıyla vatandaşları dolandırarak mağdur etmişlerdir.

08.08.2024 10:46
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İstanbul'da düzenlenen kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "dolandırıcılık" ve "suç gelirlerini aklama" suçlarının önlenip şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bazı şüphelilerce yönetilen şirketlerin kripto para borsası adı altında hizmet verdiğini, yüklü miktarlarda paralar ödenerek parlak bir reklam imajı ve yurt dışından alınan sponsorluklarla güven oluşturulduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin, kripto para borsası aracılığıyla vatandaşları dolandırarak mağdur ettiklerini ortaya çıkardı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler, tespiti yapılan firmanın sahibi ve suç örgütü elebaşı Y.U'nun da aralarında bulunduğu 8 şüpheliyi, düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Operasyon sonrası suçtan elde edildiği değerlendirilen piyasa değeri 166 milyon 864 bin lira olan 4 konut, arsa ve araca el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyette götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da kripto para borsası dolandırıcılığı operasyonu: 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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