İstanbul'da Kültürel Etkinlikler - Son Dakika
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İstanbul'da Kültürel Etkinlikler

13.07.2026 17:19
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İstanbul'da sergi, konser, tiyatro ve atölye etkinlikleri bu hafta sanatseverleri bekliyor.

İstanbullu sanatseverler bu hafta sergi, konser, tiyatro gibi birçok seçeneğe sahip olacak.

Petek Halman Kara'nın "Suyun Kıyısında: Halil Paşa'nın Yaşamı ve Sanatı" sergisi kapsamında "İmgenin, Şehrin, Hissin İzinde: Yaratıcı Yazarlık" atölyesi, 17 Temmuz'da saat 19.00'da Pera Müzesi'nde gerçekleşecek.

Hava akrobasisi, dijital sahne teknolojileri ve interaktif efektlerin yer alacağı "The Little Prince: An Adventure in Istanbul" etkinliği 19, 20, 24, 25 ve 31 Temmuz'da Yücel Art Center'da sahnelenecek.

"Pluxee Sinema Günleri" kapsamında "Hamnet" film gösterimi bugün 20.30'da Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) Vestel Amfi'de izlenebilecek.

Konserler

İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle "Vatan Uğruna: İrade Bizim Zafer" konseri, 15 Temmuz'da saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda düzenlenecek.

Türk müziğinin kült gruplarından Yeni Türkü, bugün Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da, 24 Temmuz'da Mask Beach'de sevenleriyle bir araya gelecek.

Mashroom grubu, "City Sounds: Mashroom" konseriyle 16 Temmuz'da saat 20.30'da Zorlu PSM Vestel Amfi'de sahne alacak.

Suede grubu, Epifoni ve Zorlu PSM organizasyonuyla 17 Temmuz'da saat 21.30'da Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak.

Damon Albarn ve Jamie Hewlett'in 1998 yılında kurduğu Gorillaz, 2026'da çıkacak "The Mountain" albümünün tanıtım turnesi kapsamında 14 ve 16 Temmuz'da Türkiye'de ilk kez Bonus Parkorman'da sahne alacak.

Barabar, geleneksel ezgileri konuk sanatçıların katılımıyla seslendireceği "HepBarabar" projesiyle, 17 Temmuz'da saat 21.15'te ENKA Eşref Denizhan Açık Hava Tiyatrosu'nda konser verecek.

Tiyatrolar

The Imperial Russian Ballet Company, dünya turnesi kapsamında Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Kuğu Gölü" eserini, 17 Temmuz'da saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahneye koyacak.

Selçuk Yöntem, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz-Özlem Öçalmaz'ın başrollerini paylaştığı Peter Shaffer'ın başyapıtı "Amadeus", 15 Temmuz'da saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenecek.

Selçuk Yöntem ve Zuhal Olcay'ın birlikte sahne alacağı Cervantes'in klasikleşmiş eseri "Don Quixote", 16 Temmuz'da saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda seyircisiyle buluşacak.

Başrollerinde Güven Kıraç, Erkan Can, Levent Ülgen ve Bahtiyar Engin'in rol aldığı "Alevli Günler" oyunu, 15 Temmuz saat 21.00'de Kadıköy Selamiçeşme Özgürlük Parkı Amfi Tiyatro'da sahneye taşınacak.

Bülent Emin Yarar ve Yetkin Dikinciler'in başrollerini paylaştığı Dusan Kovacevic'in kült eseri "Profesyonel", 18 Temmuz'da saat 21.00'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde izlenebilecek.

Sergiler

Milli Eğitim Bakanlığınca "Aile ve Nüfus 10 Yılı" kapsamında hazırlanan, öğretmenlerin aile, birlik ve dayanışma temalı eserlerinin yer aldığı "Günebakan" adlı karma sergi, Dolmabahçe Sarayı Saray Koleksiyonları Müzesi Sergi Salonu'nda ziyaret edilebilecek.

Anadolu coğrafyasının ışığından ilham alan "Güneşin Kıyısı" adlı karma sergi, Kalyon Kültür'de 30 Eylül'e kadar açık olacak.

"The Habits" sergisi, 30 Ağustos'a kadar Decollage Art Space'te görülebilecek.

Virginia Woolf'un dünyasını çağdaş sanatla buluşturan "Virginia Woolf: Kıyılar Arasında Yankılar" sergisi, İstanbul Bilgi Üniversitesinde 24 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

Semiha Berksoy'un opera, tiyatro, resim, sinema ve edebiyat alanındaki üretimini 200'ü aşkın eserle bir araya getiren "Semiha Berksoy: Tüm Renklerin Aryası" sergisi, İstanbul Modern'de 6 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

Çağdaş sanatın öncü isimlerinden Yoko Ono'nun "İçses ve İçyapı" sergisi, 27 Aralık'a kadar Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen "İsveç ve İstanbul: Yüzyıllar Ötesine Uzanan Karşılaşma ve Etkileşimler" sergisi, Metrohan'da 30 Ağustos'a kadar gezilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Kültürel Etkinlikler - Son Dakika

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