İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor - Son Dakika
İstanbul'da Kuvvetli Sağanak Yağış Bekleniyor

10.11.2025 18:19
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yarın için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yağışların cuma gününe kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezinin (AKOM) hava tahmin raporunda, kentte yarın kuvvetli sağanak yağış beklendiği bildirildi.

İBB AKOM'dan yayımlanan haftalık raporda, İstanbul'da bu geceden itibaren aralıklı yerel sağanak geçişlerinin başlayacağı belirtildi. AKOM sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yağışların cumaya kadar yerel ve aralıklarla sürmesinin beklendiği belirtildi.

Salı gününden sonra sıcaklıkların gün içerisinde 16 ila 18 derece, gece ise 13 ile 14 derece olmasının tahmin edildiği kaydedildi. Yarın 3 ila 10 kilogram arasında kuvvetli, çarşamba günü 1 ila 5 kilogram arasında sağanak, perşembe ile cuma 1 ila 3 kilogram arasında hafif yağış beklendiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

