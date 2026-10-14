İstanbul\'da kuzey ve orta ilçelerde metrekareye 50 ila 95 kg yağış kaydedildi

(İSTANBUL) İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM verilerine göre, yağışlı sistemlerin etkisi altına giren İstanbul'un kuzey ve orta ilçelerinde metrekareye 50 ila 95 kg yağış kaydedildi. Diğer ilçelerde metrekareye 10 ila 40 kg yağış ölçüldü. İBB ekipleri, 8 bin 392 personel, 2 bin 246 araç ve iş makinesiyle sahada çalışmalarını sürdürüyor.

İBB Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi AKOM verilerine göre İstanbul başta olmak üzere ülkemizin tamamına yakın bölümü Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemlerin etkisi altına girdi.

METREKAREYE 95 KG YAĞIŞ

Salı sabah saatleri itibarıyla başlayan yağışlar neticesinde Boğaz çevresi ile Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde yer alan ilçelerde (Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Arnavutköy, Başakşehir, Sultangazi, Büyükçekmece) metrekareye 50 ila 95 kg yağış kaydedildi. Diğer ilçelerde metrekareye 10 ila 40 kg yağış ölçüldü.

İBB: 8 BİN 392 PERSONELİ İLE TEYAKKUZDAYIZ

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İBB ve bağlı iştirakleri bünyesinde; 1.190 personel ve 102 araç, 32 motopomp ile Yol Bakım, 1.150 personel ve 262 araç ile Atık Yönetimi/ İSTAÇ, 1.063 personel, 606 araç, 244 motopomp ve 587 dalgıç pompa ile İtfaiye, 1.056 personel ve 649 araç ile İSKİ ekipleri sahada görev yapıyor.

Çalışmalara ayrıca 824 personel ve 230 araç ile İGDAŞ; 822 personel ve 103 araç ile Park Bahçeler; 538 personel ve 33 araç ile Halkla İlişkiler; 529 personel ve 94 araç ile Zabıta, 482 personel ve 63 araç ile İETT; 300 personel ve 44 araç ile Metro İstanbul; 278 personel ve 60 araç ile İBB Trafik ve 160 personel ile Şehir Hatları ekipleri destek veriyor.

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı İBB, 8.392 personel, 2.246 araç ve iş makinesiyle müdahalelerini sürdürüyor. Bilgilendirmede ekiplerin toplam 1.186 ihbara (su birikintisi, rögar taşması, su baskını, ağaç devrilmesi vb.) müdahale ettiği belirtildi.

YAĞIŞLAR KUVVETLİ FIRTINA İLE BİRLİKTE DEVAM EDECEK

İBB bilgilendirmesine göre, Beykoz, Sarıyer, Eyüpsultan, Başakşehir, Esenyurt, Büyükçekmece, Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin devam etmesi bekleniyor, gün boyu kuvvetli sağanak yağmur geçişleriyle birlikte rüzgarın aralıklı hamlelerle yer yer kuvvetli fırtına (50-80 km/s) şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor.