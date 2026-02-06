Maltepe Karavan Park İçin Başvurular Başladı - Son Dakika
Maltepe Karavan Park İçin Başvurular Başladı

06.02.2026 13:52  Güncelleme: 15:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilecek Maltepe Karavan Park Yaşam Alanı, karavan yaşamını tercih edenler için modern ve donanımlı bir yaşam alanı sunuyor. Başvurular 5-11 Şubat tarihleri arasında alınacak.

(İSTANBUL) – İstanbul'da karavan yaşamını tercih edenler için planlanan Maltepe Karavan Park Yaşam Alanı hizmete açılmaya hazırlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesis yönetimi alanında hizmet veren iştiraki Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından yönetilecek Karavan Park'ta, Şubat 2027 sonuna kadar geçerli olacak 1 yıllık konaklamalar için başvuru süreci başladı.

İstanbul; tarihi, kültürel yapısı ve çok katmanlı yaşam biçimleriyle yılın her döneminde ziyaret edilen bir turizm kenti olma özelliğini taşırken, farklı yaşam tercihlerinin de bir arada bulunduğu dinamik bir yapı sunuyor. Bu kapsamda karavan yaşamını benimseyenler için kent merkezinde, donanımlı ve güvenli bir karavan yaşam alanı oluşturulması hedefiyle Maltepe Karavan Park Yaşam Alanı hayata geçiriliyor.

Bir yaşam için tüm donatılar bir arada

Boğaziçi Yönetim AŞ tarafından işletilecek Maltepe Karavan Park Yaşam Alanı, her karavana özel bölümlerle planlandı. Alanda kesintisiz elektrik, temiz su ve atık su bağlantıları bulunurken, karavan kullanıcılarının günlük ve uzun süreli konaklama ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik altyapı oluşturuldu.

Yaşam alanı içerisinde kadın, erkek ve özel gereksinimli bireyler için modern tuvaletler, hijyenik duş alanları, mutfak ve bulaşıkhane ünitesi, çamaşırhane hizmeti ile dinlenme ve sosyalleşmeye imkan tanıyan kamelya alanları yer alıyor. Bu donatılarla karavan kullanıcılarına İstanbul'un merkezinde düzenli ve konforlu bir yaşam alanı sunulması amaçlanıyor.

Güvenli ve sürdürülebilir bir yönetim modeli

Maltepe Karavan Park Yaşam Alanı'nda benimsenen yönetim modeli, güvenli, düzenli ve sürdürülebilir bir kullanım anlayışına dayanıyor. Altyapısı, kullanım kuralları ve işletme sistemiyle parkın, kontrolsüz alanların aksine planlı ve yaşanabilir butik bir yaşam alanı olarak hizmet vermesi hedefleniyor.

Karavan Park'ta konaklamalar hak sahiplerine tek dönem olarak 1 yıllık süreyle sunulacak. Konaklama hakkı, Şubat 2027 sonuna kadar geçerli olacak şekilde planlandı.

Başvurular 11 Şubat'a kadar

Maltepe Karavan Park'ta yer alan bölümler için başvurular 5-11 Şubat tarihleri arasında Boğaziçi Yönetim AŞ'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından, 13 Şubat tarihinde Boğaziçi Yönetim'in Instagram hesabı üzerinden canlı yayınlanacak kura çekilişi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve hak sahipleri belirlenecek.

Başvuru süreci ve Karavan Park'a ilişkin detaylı bilgilere bogaziciyonetim.istanbul adresinden ulaşılabilecek.

Kaynak: ANKA

