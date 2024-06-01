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İstanbul'da Manda Festivali düzenlendi

İstanbul\'da Manda Festivali düzenlendi

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve CLIMAVORE x Jameel at RCA işbirliğiyle düzenlenen Manda Festivali, Ağaçlı Köyü Fatih Parkı'nda gerçekleştirildi. Festival, İstanbul'un sulak alanlarında yürütülen mandacılık faaliyetlerine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Festival kapsamında yürüyüşler, konserler, atölye çalışmaları ve manda sütünden yapılmış ürünlerin tadımları gibi çeşitli etkinlikler düzenlendi.

01.06.2024 17:19
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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve CLIMAVORE x Jameel at RCA işbirliğiyle bu yıl üçüncü kez düzenlenen "Manda Festivali" Ağaçlı Köyü Fatih Parkı'nda düzenlendi.

İlki 17. İstanbul Bienali kapsamında yapılan festivalde, İstanbul'un sulak alanlarında yürütülen mandacılık faaliyetlerinin varlığına ve kalıcılığına dikkati çekmek hedefleniyor.

Manda Müşterekleri Proje Koordinatörü Kubilay Ercelep, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali yapma amaçlarının şehir merkezindeki insanların sulak alan ekolojisinin farkına varmaları olduğunu söyledi.

Ercelep, mandaların süt ve süt ürünleri sektöründeki öneminin fark edilmeye başlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul halkı biraz daha buradaki sorunları düşünecek. Amacımız oydu. Projeyi başlatanlar Londra merkezli çalışıyorlar. Onlarla sanatın erişilebilirliğinden yararlanıyoruz. İklimler değişirken, insanlar iklimleri değiştirirken biz kendi yeme pratiklerimizi nasıl değiştirebiliriz? Tam olarak buna odaklanıyoruz. Bu projenin sahibi Daniel Fernandez Pascual ve Alon Schwabe. Biz daha küçük alt ekiplerle birlikte istasyonlar kurarak tüm dünyada farkındalığı artırmayı ve bu bilinci oluşturmaya çalışıyoruz."

"Hayvancılığın, tarımın korunması için belediyelere görevler düşüyor"

Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen de Ağaçlı köyünde yeşil alanın, mandacılığın, hayvancılığın, tarımın hala sürdürüldüğünü anlatarak, "Meyvelerin sebzelerin marketlerde, manavlarda yetiştiğine inanan kuşakların geldiği dönemde böyle cennet bir köşenin burada direnmesi çok değerli. Yeşilimizin, ormanımızın, hayvancılığın, tarımın korunması ve güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için belediyelere çok ama çok önemli görevler düşüyor." ifadelerini kullandı.

Eyüsultan Kaymakamı İhsan Kara ise İstanbul'u televizyondan seyredenlerin tarım yapıldığını ve manda yetiştirildiğini bilmediklerine değinerek, "İstanbul'da köy mü varmış? Yeşil alan mı varmış? diyorlar ama var. Bunları korumak ve tanıtmak üzere yapılan bu faaliyeti kutluyorum." dedi.

Festival kapsamında yürüyüşler, konserler, atölye çalışmaları, ilk defa düzenlenen manda portre yarışması, manda sütünden yapılmış ürünlerin tadımları gibi etkinlikler yapıldı.

Kaynak: AA

İstanbul, Ağaçlı, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

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