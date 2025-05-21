İstanbul'da Nisan Ayında En Çok Tüketilen Meyve ve Sebzeler Açıklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Nisan Ayında En Çok Tüketilen Meyve ve Sebzeler Açıklandı

İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre, Nisan 2025'te İstanbul'a toplam 205 bin ton yaş meyve ve sebze giriş yaptı. Çilek en çok tüketilen meyve, domates ise sebze kategorisinde zirvede yer aldı.

21.05.2025 10:34  Güncelleme: 10:35
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(İSTANBUL) İBB Hal Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı Nisan ayında Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine 205 bin ton yaş meyve ve sebze girişi yapıldı. İstanbul'da en çok tüketilen meyve çilek olurken, sebze kategorisinde ise domates zirvede yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hal Müdürlüğü baharın gelmesiyle birlikte Nisan ayı verilerini açıkladı. Nisan ayında, İstanbulluların yaş meyve ihtiyacını karşılamak üzere Bayrampaşa ve Ataşehir hallerine toplam 60.727 ton meyve getirildi. Bu miktarın 44.264 tonu Bayrampaşa Hali'ne, 16.463 tonu ise Ataşehir Hali'ne ulaştı.

Aynı dönemde, şehre getirilen yaş sebze miktarı ise toplam 145.111 ton olarak gerçekleşti. Bayrampaşa Hali'ne 111.670 ton, Ataşehir Hali'ne ise 16.463 ton sebze girişi oldu.

En çok tercih edilenler

Bahar aylarının gelmesiyle birlikte İstanbulluların en çok tercih ettiği meyveler arasında çilek 9.867 ton ile ilk sırada yer alırken; onu 9.330 ton ile elma, 8.773 ton ile muz, 7.498 ton ile portakal ve 7.365 ton ile limon takip etti. Sebze kategorisinde ise domates 37.474 ton ile listenin başında bulunurken, ardından 19.328 ton ile salatalık, 17.070 ton ile patates, 12.345 ton ile biber ve 9.462 ton ile soğan geldi.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Nisan Ayında En Çok Tüketilen Meyve ve Sebzeler Açıklandı - Son Dakika

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