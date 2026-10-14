İstanbul'da olumsuz hava koşulları 10 metro hattında seferleri 02.00'ye kadar uzattı - Son Dakika
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İstanbul'da olumsuz hava koşulları 10 metro hattında seferleri 02.00'ye kadar uzattı

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İstanbul'da yoğun yağış ve olumsuz hava nedeniyle 10 metro, 3 tramvay ve 2 fünikülerde seferlerin 02.00'ye uzatıldığı bildirildi. M9 hattında teknik arıza nedeniyle seferler Çobançeşme-Olimpiyat arasında yapılıyor, Ataköy-Çobançeşme arasında ücretsiz İETT otobüsü veriliyor.

İstanbul'da etkili olan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı metro, tramvay ve füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı bildirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kentte yaşanan yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 metro, 3 tramvay ve 2 füniküler hattında seferlerin uzatıldığı belirtildi.

Açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Bakırköy-Kayaşehir, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Sultanbeyli, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M8 Bostancı-Parseller ve M9 Ataköy-Olimpiyat metro hatları, T1 Kabataş-Bağcılar, T4 Topkapı-Mescid-i Selam ve T5 Eminönü-Alibeyköy tramvay hatları ile F1 Taksim-Kabataş ve F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan füniküler hatlarında seferlerin saat 02.00'ye kadar uzatıldığı aktarıldı.

Ayrıca açıklamada, M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda teknik bir arıza nedeniyle seferlerin Çobançeşme-Olimpiyat arasında yapıldığı, Ataköy-Çobançeşme istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İstanbul'da olumsuz hava koşulları 10 metro hattında seferleri 02.00'ye kadar uzattı - Son Dakika
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