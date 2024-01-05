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İstanbul'da Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 61 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 61 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen Kafes-29 operasyonlarıyla Volkan Reçber ve Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in liderlik ettiği iki organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 61 şüpheli yakalandı. İki suç örgütü arasındaki husumet nedeniyle Sultangazi'de çıkan çatışmada 15 yaşındaki Büşra Polat hayatını kaybetti. Şüphelilerin cinayet, çatışma, tehdit, silahlı saldırı, haraç, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçları işlediği belirlendi. Operasyonlarda 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 uzun namlulu otomatik silah ve 1 çelik yelek ele geçirildi.

İstanbul\'da Organize Suç Örgütlerine Operasyon: 61 Şüpheli Yakalandı
05.01.2024 - 09:50,  Güncelleme: 10:05
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Merkezli 7 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-29 operasyonlarıyla elebaşılığını Volkan Reçber ve Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı iki organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Birbiriyle husumetli olduğu öğrenilen iki suç örgütünün Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla girdikleri çatışmada, 15 yaşındaki Büşra Polat'ın hayatını kaybetmesine neden olduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Merkezli 7 ilde, eş zamanlı olarak düzenlenen Kafes-29 operasyonlarıyla elebaşılığını yurtdışında olan ve kırmızı bültenle aranan Volkan Reçber ile cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı, iki bölgesel organize suç örgütünün çökertilerek 61 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Birbiriyle husumetli olduğu öğrenilen iki suç örgütünün Sultangazi'de uzun namlulu silahlarla girdikleri çatışmanın ortasında kalan 15 yaşındaki Büşra Polat'ın ölümüne sebep oldukları ortaya çıktı. Öte yandan şüphelilerin İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, Eyüpsultan'da polisle çatışmaya girdikleri, tehdit, silahlı saldırı, haraç, yağma ve uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edildi. Operasyonlarda, 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 uzun namlulu otomatik silah ve 1 çelik yelek ele geçirildi.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya, operasyonların detaylarına ilişkin bilgiler verdiği paylaşımda, "61 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonlar devam ediyor. Milletimizin huzurunu bozanların huzurunu bozmaya devam edeceğiz. Organize suç örgütü üyelerini tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız. Hepsi kafese girecek. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüklerince gerçekleştirilen "Kafes-29" Operasyonlarında elebaşılığını yurtdışında olan ve kırmızı bültenle aranan Volkan Reçber ile halen cezaevinde olan Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı, birbirleriyle husumetli 2 ayrı bölgesel suç örgütünün; İstanbul'da 4 ayrı cinayet gerçekleştirdikleri, İstanbul'da gerçekleştirdikleri silahlı çatışmalardan dolayı 1 kız çocuğunun

ölümüne ve çok sayıda iş yerinde maddi hasar oluşmasına neden oldukları, Eyüpsultan'da görevli polis memurlarıyla çatışmaya girdikleri, anlaşmazlık yaşadıkları şahıslara yönelik tehdit ve silahlı saldırı eylemleri gerçekleştirdikleri, korkutma ve haraç almak amaçlı çok sayıda iş yerinin ve ikametin kurşunlanması olayını gerçekleştirdikleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları, çok sayıda ruhsatsız silah yakalattıkları ve yabancıların paralarını yağmaladıkları tespit edildi.

İstanbul merkezli 7 ilde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve örgüt faaliyetleri kapsamında yukarıdaki suçları işleyerek kamu güvenliği ve barışını tehdit eden şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda; 28 tabanca, 6 AK-47 kalaşnikof, 1 Utaş uzun namlulu otomatik silah, 1 çelik yelek ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Halkımızın huzurunu bozan suç odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: DHA
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