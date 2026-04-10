Beşiktaş'ta Araç Kundaklama ve Villa Kurşunlama Olayında 11 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi

10.04.2026 21:43
Beşiktaş'ta bir oto galeride çıkan yangın, 14 araca sıçradı. Aynı zamanda galeri sahibinin villası da şüphelilerce kurşunlandı. Olaylarla ilgili 11 kişi yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul Beşiktaş Balmumcu Mahallesi'nde 6 Nisan Pazartesi günü saat 04.20 sıralarında, Barbaros Bulvarı üzerindeki bir oto galeride park halindeki lüks otomobilde başlayan yangın, diğer 14 araca sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucunda yangın söndürüldü. Aynı saat diliminde, galeri sahibinin Levent'teki villası şüpheliler tarafından kurşunlandı. Olayda ölen veya yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, her iki olayın faillerini yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin olay yerinden motosikletle kaçtıktan sonra Kağıthane'de bir araca binip Sapanca'ya gittikleri belirlendi. 8 Nisan Çarşamba günü, İstanbul'un Bağcılar ve Bahçelievler ilçeleri ile Sapanca'da eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 11 şüpheli yakalandı. Operasyonda, villaya yapılan saldırıda kullanıldığı değerlendirilen 1 tabanca ve 2 motosiklet ele geçirildi. Güvenlik kameraları, şüphelilerin villayı kurşunladığı anları kaydetti.

Şüphelilerin, her iki olayı gerçekleştirmek için bir suç örgütüyle para karşılığı anlaştıkları, ancak paralarını alamadıkları öğrenildi. Aynı zamanda, yeni nesil suç örgütünün liderliğini yapan ve yurt dışında oldukları belirlenen V.R.A. ve 3 diğer sözde yönetici hakkında kırmızı bülten çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen 11 şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Son 1 yılda, bu örgüte yönelik 64 ayrı eylemle ilgili işlem yapıldı ve 184 kişi yakalanarak gözaltına alındı, bunlardan 125'i tutuklandı.

