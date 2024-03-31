İstanbul\'da oy kullanma işlemi sürerken yollar boş kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul'da oy kullandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullandı. Kacır, seçimlerin demokrasinin bayram günü ve milli iradenin nihai tecelli adresi olduğunu belirtti. Ayrıca, Türkiye Yüzyılı için yapılan plan ve programlarla Türkiye'nin küresel düzeyde atılım dönemi olmasını hedeflediklerini ifade etti.