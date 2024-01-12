İstanbul\'da PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

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İSTANBUL'da, terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, silahlı terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlendikleri operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, 1'i adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Diğer şüpheli ise deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi.