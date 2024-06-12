İstanbul'da polis memurunu öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

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İstanbul Kağıthane'de uygulama noktasında "dur" ihtarına uymayarak motosikletiyle çarptığı polis memuru Alp Efe Bekit'in ölümüne neden olan tutuklu sanık Osman Boyraz, "olası kastla adam öldürme" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman Boyraz, şehit polis memurunun ailesi ve tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan şehit polisin eşi Ezgi Bekit, "Sanığın samimi pişmanlık göstermediğini düşünüyoruz. İndirim uygulanmaksızın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyorum." dedi.

Şehit polis memurunun ailesinin avukatı Funda Sadıkahmet, sanık Boyraz'ın duruşmalarda samimi pişmanlık göstermediğini, suçtan kurtulmaya yönelik davranışlar sergilediğini söyledi.

Bekit'in şehit olduğu tarihte eşinin hamile olduğunu dile getiren Sadıkahmet, "Aile ile yapılan görüşmelerde sadece eşinin değil karnındaki çocuğunun da öldürüldüğünü beyan etmiştir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz." diye konuştu.

Sanık Osman Boyraz ise yurt dışında çalıştığını, sabıkası olmadığını, öksüz ve yetim büyüdüğünü iddia ederek, vicdan azabı çektiğini öne sürdü.

Son sözü sorulan Boyraz, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Davada kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan sanık Boyraz'ı önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın eyleminin "olası kast" altında gerçekleştiğini değerlendiren heyet, cezayı müebbet hapse indirdi.

Heyet, sanığın geleceği üzerindeki etkilerini de dikkate alarak takdiri indirim uyguladı ve neticeten 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 15 Temmuz 2023'te saat 17.50'de Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde uygulama yapan üniformalı 8 polis memurunun, motosiklet sürücüsü Osman Boyraz'ın kaçma eğiliminde olduğunu fark etmesi üzerine kavşağı kapatmaya ve yüksek sesle "dur" ikazında bulunmaya çalıştığı belirtiliyordu.

İddianamede, sanığın motosikletin hızını daha da artırarak kavşağa süratle girip, yolun solunda bulunan polis memuru Alp Efe Bekit'e bilerek ve isteyerek çarptığı ve ölümüne neden olduğu kaydediliyordu.

Motosiklet kullanmak için ehliyeti olmayan sanığın Karayolları Trafik Kanunu'na göre kusurlu olduğu vurgulanan iddianamede, Boyraz'a "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi talep edilmişti.