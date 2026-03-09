İstanbul'da Ramazan Işıklandırması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da Ramazan Işıklandırması

09.03.2026 15:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile kentteki bazı okulların dış cephesi, ramazana özel ışıklandırılıp süslemelerle donatıldı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binası ile kentteki bazı okulların dış cephesi, ramazana özel ışıklandırılıp süslemelerle donatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayının manevi atmosferi, bu yıl camilerin, meydanların ve sokakların yanı sıra eğitim kurumlarında da yaşanıyor.

Bu kapsamda Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Eyüp Anadolu Lisesi, Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, Şehit Adil Büyükcengiz Kız İmam Hatip Lisesi, Şehremini Anadolu Lisesi, Zeytinburnu Kız İmam Hatip Lisesi ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasının dış cephesi ramazana özgü sembollerle donatıldı.

Özellikle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Sultanahmet Meydanı'na bakan cephesinde yer alan "Oruç hem bedeni hem de ruhu eğitir" anlamındaki "Fasting trains both the body and the soul" yazılı ışıklı mesaj, yerli ve yabancı ziyaretçilerin dikkatini çekti.

Aynı cephede ayrıca "Hoş Geldin ya Şehr-i Ramazan" yazısı asıldı.

Işıklarla ve süslemelerle donatılan okullar, ramazanın İstanbul'daki yansımalarına bu yıl eğitim kurumlarını da dahil etti.

Ramazanın kuşatıcı maneviyatı ve eğitimin insana dokunan yönü aynı zeminde buluştu

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, ramazanın bir terbiye, incelik ve değerler mevsimi olduğunu belirterek, "Ramazan, insanın kalbini, dilini, niyetini ve istikametini terbiye eden müstesna bir zaman dilimidir. Bizler eğitim camiası olarak, bu mübarek ayın taşıdığı rahmet, merhamet, paylaşma ve kardeşlik iklimini okullarımızın duvarlarında, koridorlarında, bahçelerinde ve şehirle buluşan yüzlerinde de görünür kılmak istedik." ifadelerini kullandı.

Işıklandırmaların yalnızca estetik bir uygulama olmadığını aktaran Yentür, "İstanbul'umuzun farklı noktalarında yer alan okullarımızda ve İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz binasında gerçekleştirilen çalışmalar estetik anlayışı, ramazanın kuşatıcı maneviyatını ve eğitimin insana dokunan yönünü aynı zeminde buluşturan bir niyetin tezahürüdür. İstedik ki çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve bu aziz şehri ziyaret eden misafirlerimiz ramazanın aydınlığını gören, yaşayan ve hatırlayan bir iklimin içinde olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Ramazan Işıklandırması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
14:20
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:16:48. #7.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Ramazan Işıklandırması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.