İstanbul'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı, mahsur kalanlar kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı, mahsur kalanlar kurtarıldı

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İstanbul\'da sağanak cadde ve sokakları su altında bıraktı, mahsur kalanlar kurtarıldı
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İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı, cadde ve sokaklar su altında kaldı. Yenikapı ve Ayazağa'da mahsur kalan sürücüler kurtarılırken Hacıosman'da devrilen ağaç bir aracın üzerine düştü, trafik durdu.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle bazı dereler taşarken cadde ve sokaklar su altında kaldı, araçlarında ve yollarda mahsur kalan vatandaşlar ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Kent genelinde sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Yenikapı'da suyla dolan alt geçitte aracıyla mahsur kalan sürücü, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Merter'de sağanak nedeniyle caddede su birikintileri oluştu. Yolda biriken sular nedeniyle mahsur kalanlar, kepçe yardımıyla bulundukları yerden alındı.

Eyüpsultan'ın Göktürk semtinde dere taşarken ekipler tarafından çevresindeki yollar ulaşıma kapatıldı.

Sarıyer'in Ayazağa semtinde aracıyla sel sularına kapılan sürücü, aracının üzerine çıktı. Bir süre aracıyla birlikte akıntıda sürüklenen sürücü çevredeki bir direğe tutunarak sulardan kurtuldu.

Ayazağa'da bazı araçlar sel suları altında kalırken bazıları ise akıntıya kapıldı. İçine su dolan İETT otobüsündeki yolcular, koltukların üzerine çıkarak bekledi.

Sel sularının yükseldiği caddede vatandaşlar, yolun karşısına uzatılan halata tutunarak karşıya geçti.

Ayazağa'nın farklı noktalarında yükselen sular nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar da kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Sarıyer'de Hacıosman Metro İstasyonu'nun önünde fırtına nedeniyle devrilen ağaç, caddeden geçen bir aracın üzerine düştü. Olay nedeniyle caddede trafik akışı durdu.

Küçükçekmece'nin İstasyon Mahallesi'ndeki Nakkaş Deresi de taşma noktasına geldi.

Bağcılar'da sağanak nedeniyle su biriken caddede rögar kapağı yerinden çıktı.

Yoldan geçerken rögara düşen kadın çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.

Zeytinburnu'nda alt geçidin suyla dolması nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Eyüpsultan Silahtarağa'da sağanağın etkisiyle bir ağaç devrildi.

Büyükdere Caddesi'ndeki alt yol tüneli de suyla doldu. Sancaktepe'de ise bir İETT otobüsünü su bastı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, T1 Kabataş-Bağcılar ve T5 Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hatları'nda bir süre aksayan seferler normale döndü.

Kaynak: AA
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