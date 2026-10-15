İstanbul'da sağanak Şile'de sokakları, Beykoz'da tarlaları su altında bıraktı - Son Dakika
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İstanbul'da sağanak Şile'de sokakları, Beykoz'da tarlaları su altında bıraktı

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İstanbul\'da sağanak Şile\'de sokakları, Beykoz\'da tarlaları su altında bıraktı
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İstanbul'da sağanak nedeniyle Şile'de Türknil Nehri taşarak sokakları su altında bıraktı, Beykoz'da Riva Deresi'nin yükselmesiyle tarlalar su altında kaldı. Su basan yollar tedbir için trafiğe kapatılırken, mahalle sakinleri suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

İstanbul'da sağanak nedeniyle Şile'de Türknil Nehri'nin taşması sonucu bazı sokakları su basarken, Beykoz'da Riva Deresi'nin su seviyesinin yükselmesiyle tarlalar su altında kaldı.

Kentte dün etkisini artıran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şile'de sağanak nedeniyle taşan Türknil Nehri'nin suları, Kumbaba Mahallesi'ndeki sokaklara yayıldı.

Su baskınının yaşandığı bölgeden geçen yollar, polis ekiplerince tedbir amacıyla trafiğe kapatıldı.

Nehir kenarındaki bazı evleri su basarken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye ve temizlik yapmaya çalıştı.

Mahalle sakinlerinden Mercan Kaplan, 3 yıldır Şile'de kiracı olarak yaşadığını ve sağanak nedeniyle evinin bahçesini su bastığını söyledi.

Su seviyesinin yükselmesi üzerine ilgili kurumlardan yardım istediğini ancak sonuç alamadığını anlatan Kaplan, kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştıklarını belirtti.

Kaplan, bölgede her yıl benzer sorunların yaşandığını, yağışın artmasıyla derenin de sürekli taştığını dile getirerek, "Bir çözüm bulunamıyor. Mağduruz, eşim ve çocuğum başka yerde, ben burada uğraşıyorum, herkes uğraşıyor. Evin parkelerinden, giderlerinden sürekli su çıkıyor, suyu durduramıyoruz. Bodrum katta da aynı şekilde duvarlardan su sızıyor." ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerinden Ali Adıgüzel de 2020'den bu yana Şile'de yaşadığını, daha önce de benzer su baskınlarıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgedeki sorunun çözümü için ilgili kurumlara defalarca başvurduklarını ancak henüz sonuç alamadıklarını belirten Adıgüzel, "Vallahi korku, panik, hepsi bir arada. Ne yaşayalım, sabaha kadar sokaktaydık. Arabalarımızı alıp bir yerlere götürdük." dedi.

Adıgüzel, çevredeki derelerden gelen suyun da bölgede biriktiğini ifade etti.

Riva Deresi'nde su seviyesi yükseldi

Öte yandan, Beykoz'da da sağanağın ardından Riva Deresi'nin su seviyesinin yükselmesi sonucu çevredeki bazı tarlalar su altında kaldı.

Şile'de su basan sokaklar ile Beykoz'da su seviyesi yükselen Riva Deresi ve çevresinde su altında kalan tarlalar, dronla havadan görüntülendi.

Kaynak: AA
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