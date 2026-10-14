İstanbul\'da sağanak su baskınına yol açtı, Merter Metro\'da mahsur kalanlar kurtarıldı

İSTANBUL'da etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Merter Metro İstasyonu yakınlarında bazı vatandaşlar su baskını nedeniyle mahsur kaldı. Vatandaşlar, iş makinesinin kepçesi yardımıyla kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, kent genelinde su baskınlarına neden oldu. Merter Metro İstasyonu yakınlarında da yağış nedeniyle su baskını yaşandı. Bölgede mahsur kalan bazı vatandaşların yardımına iş makinesi yetişti. İş makinesinin kepçesine alınan vatandaşlar, suyla kaplanan bölgeden çıkarılarak kurtarıldı. Kurtarma anları kamerayla görüntülendi.