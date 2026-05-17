İstanbul'da Sağanak ve Dolu Hayatı Felç Etti

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojiden yapılan uyarıların ardından kentin bazı bölgelerinde sağanak geçişleri ve dolu etkili oldu.

Özellikle Avrupa Yakası'nda Başakşehir, Bağcılar, Esenler, Küçükçekmece, Güngören, Bayrampaşa, Zeytinburnu, Fatih ve Bahçelievler'de etkili olan şiddetli sağanak, bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı.

Yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, iş yerleri ve binaların altlarında yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı ilçelerde gökkuşağı görüldü

Zeytinburnu ve Küçükçekmece'de etkili olan sağanak ve dolunun ardından gökkuşağı oluştu.

Güngören'de yağışla birlikte görülen gökkuşağı ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Esenler'de kuvvetli yağış ve dolu nedeniyle bazı sürücüler trafikte ilerleyemezken, yağışın azalmasıyla trafik akışı normale döndü.

Anadolu Yakası'nda ise hafif yağmur geçişleri görüldü.