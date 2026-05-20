İstanbul'da Sağanak Yağış Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi AKOM'un tahminlerine göre, İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası ile Boğaz çevresi ve Anadolu Yakası genelinde etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri devam edecek. Yağışların etkisini artırarak sürmesi beklenirken, tahminlere göre İstanbul'da önümüzdeki 3 saat boyunca gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri yaşanacak. Yağışların yerel, kısa sureli ve kuvvetli olabileceği üzerinde duruluyor. Yağışların yer yer metrekareye 10-15 kilogram şeklinde düşeceği tahmin ediliyor.