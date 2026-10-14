İstanbul\'da sağanak yolları göle çevirdi, Halkalı Atakent\'te sürücü sulara gömüldü

İstanbul'da sağanak yolları göle çevirdi, Halkalı Atakent'te sürücü sulara gömüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur suları yolları göle çevirdi. Bahçeşehir'de suya kapılan motosikletliyi çevredekiler kurtardı. Halkalı Atakent'te kaldırımda ilerleyen motosiklet sürücüsü sulara gömüldü.
İSTANBUL'da etkili olan sağanak nedeniyle yağmur suları yolları göle çevirdi. Bahçeşehir'de yağmur sularına kapılan motosikletliyi çevredekiler kurtardı. Halkalı Atakent'te ise, motosiklet sürücü yağmur suyuyla dolu kaldırımda aracıyla sulara gömüldü.
İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle Bahçaşehir'de yol yamur suyuyla doldu. Araçlar yolda ilerleyemezken, bir motosiklet sürücüsü yolda yağmur suyuyla dolan çukura düştü. Çukurdan çıkmakta zorlanan motosiklet sürücüsünün yardımına çevredekiler koştu. Önce sürücüyü kurtaran vatandaşlar daha sonra motosikleti çukurdan çıkarmak için çabaladı.
MOTOSİKLETİYLE SULARA GÖMÜLDÜ
Sağanak Halkalı Atakent'te de etkili oldu. Bir motosişklet sürücüsü kaldırımda ilerlemete çalıştığı sırada yamur sularına gömüldü. Aracını kurtarmakta zorlanan sürücünün o anları cep telefonu kamerasına yansıdı.
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