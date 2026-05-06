İstanbul'da Sahte Altın Çetesi Çökertildi

06.05.2026 02:43
Sahte altın üreterek dolandırıcılık yapan 8 kişi adliyeye sevk edildi, soruşturma sürüyor.

İstanbul'da, ürettikleri sahte altınları döviz büroları ve kuyumculara satarak, haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerin ürettikleri sahte altınları kuyumcu ve döviz bürolarına giderek satmaya çalışması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Başsavcılığın açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtilmişti.

Şüphelilerin İstanbul başta olmak üzere bazı illerde, sahte altın üreterek bunları sattıkları döviz büroları ile kuyumcuları zarara uğrattıkları, haksız kazanç elde ettikleri ve dolandırıcılık suçunu işledikleri aktarılan açıklamada, Teknik Takip ve İzleme Büro Amirliğiyle yapılan koordineli çalışmalar neticesinde 2 şüphelinin 27 Ocak'ta ara yakalamayla tutuklandığı kaydedilmişti.

Açıklamada, devam eden süreçte örgüt elebaşı olarak tespit edilen Yüksel Atabay ve 9 şüphelinin örgüt kapsamında fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ettiği, bu aşamaya kadar 6 eylem gerçekleştirdikleri belirtilerek, 24 Nisan'da, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da düzenlenen operasyonda 1200 avro, silah, şarjör, 5 fişek, 30 Temmuz 2026 tarihli 350 bin lira tutarında çek ile 27 Temmuz 2026 tarihli 3 milyon 500 bin lira tutarında çekin ele geçirildiği bildirilmişti.

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
