31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.21 itibarıyla sandıkların yüzde 19.32'si açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, CHP 58.65, AK Parti yüzde 37.78, Yeniden Refah Partisi, 1.68, DEM Parti, 1.35, İYİ Parti yüzde 0.53 oy oranına sahip bulunuyor.
İstanbul'da oy sayma işlemleri devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da seçim sonuçları açıklanmaya başladı - Son Dakika
Bingöl Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Erdal Arıkan, kesin olmayan sonuçlara göre 14 bin 905 oy alarak birinci oldu. DEM Parti adayı Aydın Bürçün ise 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde de Bingöl Belediye Başkanı seçilmişti.
31 Mart yerel seçimlerinde Ardahan'da oyların yüzde 30,11'i sayıldı. CHP Adayı Faruk Demir birinci sırada bulunuyor.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Ankara'daki yerel seçimlerde saat 20.45 itibarıyla CHP Adayı Mansur Yavaş yüzde 64.53, Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Altınok yüzde 31.08 oy aldı. Ankara'da sandıkların yüzde 33.01'i açıldı.
ANKA Haber Ajansı verilerine göre, Kırşehir'de yapılan yerel seçimlerde CHP'nin adayı Selahattin Ekicioğlu önde bulunuyor. Açılan sandıklara göre CHP'nin oy oranı yüzde 56,96 oldu.
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