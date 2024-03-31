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İstanbul'da seçim sonuçları açıklanmaya başladı

İstanbul\'da seçim sonuçları açıklanmaya başladı

31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, CHP 58.65, AK Parti yüzde 37.78, Yeniden Refah Partisi, 1.68, DEM Parti, 1.35, İYİ Parti yüzde 0.53 oy oranına sahip bulunuyor.

31.03.2024 19:22  Güncelleme: 19:26
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31 Mart yerel seçimlerinde ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansının verilerine göre saat 19.21 itibarıyla sandıkların yüzde 19.32'si açıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde, CHP 58.65, AK Parti yüzde 37.78, Yeniden Refah Partisi, 1.68, DEM Parti, 1.35, İYİ Parti yüzde 0.53 oy oranına sahip bulunuyor.

İstanbul'da oy sayma işlemleri devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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