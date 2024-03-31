İstanbul\'da seçim sonuçları açıklanmaya başladı

Bingöl Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Erdal Arıkan kazandı

Bingöl Belediye Başkanlığı seçimlerinde AK Parti adayı Erdal Arıkan, kesin olmayan sonuçlara göre 14 bin 905 oy alarak birinci oldu. DEM Parti adayı Aydın Bürçün ise 11 bin 212 oy aldı. Arıkan, 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde de Bingöl Belediye Başkanı seçilmişti.