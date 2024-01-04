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İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da Sibirya kökenli soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul'un pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini ve salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi. İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı ve kış şartlarıyla mücadele için 12 bine yakın personel ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı belirtildi.

İstanbul\'da Sibirya kökenli soğuk hava ve kar yağışı bekleniyor
04.01.2024 - 13:45,  Güncelleme: 13:47
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentin pazartesi akşamından itibaren Sibirya kökenli soğuk havanın etkisine gireceğini, salı ve çarşamba günü de kar yağışının beklendiğini bildirdi.

AKOM'dan yapılan yazılı açıklamada, bugün kentte 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacağı belirtilerek, akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin tahmin edildiği kaydedildi.

Gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgarın ılık hava getireceği aktarılan açıklamada, rüzgarın saatte 20 ila 45 kilometre hızla esmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, lodosun getirdiği ılık havanın pazartesiye kadar sürmesinin tahmin edildiği, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul'un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği kaydedildi.

Sıcaklıkların 5 ila 8 derece düşüp kar değerlerine ineceğine dikkat çekilen açıklamada, 9 Ocak Salı kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba ise kent genelinde kar yağışının beklendiği vurgulandı.

Açıklamada, İBB'nin kışa hazırlık çalışmalarının tamamlandığı, kış şartlarıyla mücadele çalışmalarında 12 bine yakın personelin ve 3 binden fazla iş makinesinin görev yapacağı bildirildi.

Kaynak: AA
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