İstanbul'da şiddetli yağışla mücadelede 8 bin 392 İBB personeli sahada çalışıyor - Son Dakika
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İstanbul'da şiddetli yağışla mücadelede 8 bin 392 İBB personeli sahada çalışıyor

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İstanbul\'da şiddetli yağışla mücadelede 8 bin 392 İBB personeli sahada çalışıyor
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İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un son yılların en şiddetli yağışıyla mücadelede 8.392 personel ile 2.246 araç ve iş makinesinin sahada olduğunu açıkladı. Aslan, gece beklenen kuvvetli yağış ve fırtına için vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya çağırdı.

(İSTANBUL) - İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'un son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle mücadele ettiğini belirterek, kent genelinde 8 bin 392 personel ile 2 bin 246 araç ve iş makinesinin sahada görev yaptığını açıkladı.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan şiddetli yağışlara ilişkin açıklama yaptı. Aslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"İstanbul'umuz son yılların en şiddetli yağışlarından biriyle mücadele ediyor. İBB olarak tüm birimlerimizle sahadayız. İstanbul Valiliğimiz ve AFAD ile eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Şu anda İstanbul genelinde 8.392 personelimiz, 2.246 araç ve iş makinemizle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alarm durumumuz devam ediyor. Özellikle gece saatlerinde beklenen kuvvetli yağış ve fırtınaya karşı tüm vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaya ve resmi uyarıları takip etmeye davet ediyorum. Görevimizin başındayız. İstanbul'umuzu ve hemşehrilerimizi korumak için bütün imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
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