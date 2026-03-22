İstanbul'da sis etkili oluyor

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sis etkisini gösteriyor.

Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunlaşıyor.

Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Kartal, Pendik, Maltepe, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken, sürücüler araçlarıyla kontrollü ilerliyor.

Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken, Boğaz hattındaki tarihi yapılar da sis altında kaldı.