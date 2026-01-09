Akom: İstanbul'da Sıcaklık Düşecek, Kar Yağışı Etkili Olacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Akom: İstanbul'da Sıcaklık Düşecek, Kar Yağışı Etkili Olacak

09.01.2026 15:16  Güncelleme: 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkisi artması beklenen fırtına ile birlikte sıcaklıkların 8-10°C azalması ve kar yağışı riski var. AKOM, İstanbulluları olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmaya çağırdı.

(İSTANBUL) AKOM'un son hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun ardından pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgeye Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisi ile sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca, pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM İstanbulluları karla karışık yağmur ve gizli buzlanma riskine karşı uyarıyor.

İstanbul soğuk hava ve kuvvetli sağanak yağmur etkisine giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM), son tahminlerine göre ise; bu akşam etkisini tekrardan arttırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi (yarın) akşam saatlerinden (18.00) itibaren fırtına (40-75 km/s), gece saatlerinden (23.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yüksek bölgelere kar geliyor

Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun ardından pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgede Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisi ile sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM'un yayımladığı rapora göre; Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4°C'ler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00)  itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımda aksamalar) ile birlikte görülecek kuvvetli yağış geçişlerinin neden olabileceği lokal sorunlara (yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli vb.) karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. AKOM, ayrıca pazar gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı da İstanbulluların önlemlerini alması yönünde uyarıyor.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, İstanbul, Fırtına, Fırtına, Güncel, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akom: İstanbul'da Sıcaklık Düşecek, Kar Yağışı Etkili Olacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fırtına dehşeti yaşattı Ölümden saniyelerle kurtuldular Fırtına dehşeti yaşattı! Ölümden saniyelerle kurtuldular
Lodos faciaya yol açtı: Bursa’da çöken duvar can aldı Lodos faciaya yol açtı: Bursa'da çöken duvar can aldı
Kahramanmaraş’ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı Kahramanmaraş'ta çalan sirenler ortalığı karıştırdı, gerçek bambaşka çıktı
Bilanço belli oldu İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat Bilanço belli oldu! İşte kenti felç eden fırtanın yarattığı tahribat
Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi Sinan Ateş cinayeti davasında sanıkların talebi reddedildi
Görüntüler korkunç Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

16:20
Şeyma Subaşı’nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
Şeyma Subaşı'nın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı
16:13
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinin saati değişti
16:10
Savcı Sayan’dan bomba transfer iddiası
Savcı Sayan'dan bomba transfer iddiası
15:55
YPG’ye 16.00’da büyük operasyon geliyor Son çağrı yapıldı
YPG'ye 16.00'da büyük operasyon geliyor! Son çağrı yapıldı
15:39
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
Kar yağışı beklenenden daha şiddetli olacak! Uzman isim uyardı: İmkanı olan evden çalışsın
13:50
Şara’dan günler sonra en net fotoğraf
Şara'dan günler sonra en net fotoğraf
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 16:35:09. #7.11#
SON DAKİKA: Akom: İstanbul'da Sıcaklık Düşecek, Kar Yağışı Etkili Olacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.