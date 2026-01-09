Akom: İstanbul'da Sıcaklık Düşecek, Kar Yağışı Etkili Olacak

(İSTANBUL) AKOM'un son hava tahmin raporuna göre; İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi geneli Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemlerinin etkisi altında kalmaya devam ediyor. Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun ardından pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgeye Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisi ile sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor. Ayrıca, pazar gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkili olması bekleniyor. AKOM İstanbulluları karla karışık yağmur ve gizli buzlanma riskine karşı uyarıyor.

İstanbul soğuk hava ve kuvvetli sağanak yağmur etkisine giriyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'nın (AKOM), son tahminlerine göre ise; bu akşam etkisini tekrardan arttırması beklenen lodos (güney-batı) yönlü rüzgarın, cumartesi (yarın) akşam saatlerinden (18.00) itibaren fırtına (40-75 km/s), gece saatlerinden (23.00) itibaren ise kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (60-90 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

Yüksek bölgelere kar geliyor

Fırtına ve kuvvetli sağanak yağmurun ardından pazar öğle saatlerinden itibaren ise bölgede Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın etkisi ile sıcaklıkların 8-10°C birden azalarak kış değerlerine gerileyeceği öngörülüyor.

AKOM'un yayımladığı rapora göre; Çarşamba sabah saatlerine kadar sıcaklıkların -1 ila 4°C'ler aralığında seyredeceği, pazar akşamından itibaren karla karışık yağmur ve yüksek bölgelerde kar, pazartesi ilk saatlerden (05.00) itibaren yer yer kuvvetli kar şeklinde etkili olması bekleniyor.

Cumartesi akşam saatlerinden itibaren etkili olması beklenen fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara (ağaç ve direk devrilmesi, çatı, tabela uçması, baca gazı zehirlenmesi, kara, deniz ve hava yolu ulaşımda aksamalar) ile birlikte görülecek kuvvetli yağış geçişlerinin neden olabileceği lokal sorunlara (yollarda göllenme, su baskınları, kıyı seli vb.) karşı vatandaşların tedbirli olması öneriliyor. AKOM, ayrıca pazar gece saatlerinden itibaren etkili olması beklenen kar yağışı ve buzlanma olaylarına karşı da İstanbulluların önlemlerini alması yönünde uyarıyor.