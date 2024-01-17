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İstanbul'da staj yapan çocuğun kaza sonucu hayatını kaybetmesi - Son Dakika
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İstanbul'da staj yapan çocuğun kaza sonucu hayatını kaybetmesi

İstanbul'da staj yaptığı demir-çelik fabrikasında kafası sac bükme makinesine sıkışan ve hastanede yaşamını yitiren 14 yaşındaki Arda Tonbul'un cenazesi Giresun'a getirildi. Cenaze törenine ailesi, yakınları ve bölge halkı katıldı. Çocuğun annesinin de daha önce kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İstanbul\'da staj yapan çocuğun kaza sonucu hayatını kaybetmesi
17.01.2024 - 14:27,
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İstanbul'da, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan ve kaldırıldığı hastanede 7 gün sonra yaşamını yitiren çocuğun cenazesi Giresun'a toprağa verildi.

Esenyurt'ta Akçaburgaz Mahallesi'ndeki demir-çelik fabrikasında staj yaparken, 9 Ocak'ta dengesini kaybetmesi sonucu kafası sac bükme makinesine sıkışan ve kaldırıldığı hastanede dün hayatını kaybeden Mesleki Eğitim Merkezi öğrencisi 14 yaşındaki Arda Tonbul'un cenazesi, yakınları tarafından Giresun'un Çamoluk ilçesine getirildi.

Tonbul için Karadikmen köyündeki Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine babası Raşit Tonbul ve yakınlarının yanı sıra Gümüşhane'nin Şiran ilçesi Belediye Başkanı Başkanı Mutlu Özel, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Çocuğun cenazesi, kılınan namazın ardından aynı köydeki aile kabristanlığına defnedildi.

Öte yandan Arda Tonbul 4 aylıkken, annesi Emine Tonbul'un da kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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