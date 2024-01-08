17:38 •
Ak Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman: Yerel seçimlerden AK Parti büyük bir zafer ile çıkacak•
İstanbul'da, bir kişinin bindiği taksinin camından dışarı sarkarak, alkol alıp dans ettiği anlar kaydedildi.
Taksinin arkasındaki aracın sürücüsünce çekilen görüntü, sosyal medyada yayıldı.
Alkol alan kişinin beline kadar taksinin camından sarktığı, şarkı söylediği ve çevredekilere bir şeyler anlattığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Bir Kişi Taksinin Camından Sarkarak Alkol Alıp Dans Etti - Son Dakika