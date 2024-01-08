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İstanbul'da Bir Kişi Taksinin Camından Sarkarak Alkol Alıp Dans Etti - Son Dakika
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İstanbul'da Bir Kişi Taksinin Camından Sarkarak Alkol Alıp Dans Etti

İstanbul'da bir kişinin bindiği taksinin camından dışarı sarkarak alkol alıp dans ettiği anlar, taksinin arkasındaki aracın sürücüsü tarafından kaydedildi. Görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Alkol alan kişi, taksinin camından beline kadar sarkarak şarkı söyledi ve çevredeki insanlara bir şeyler anlattı.

İstanbul\'da Bir Kişi Taksinin Camından Sarkarak Alkol Alıp Dans Etti
08.01.2024 - 18:23,
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İstanbul'da, bir kişinin bindiği taksinin camından dışarı sarkarak, alkol alıp dans ettiği anlar kaydedildi.

Taksinin arkasındaki aracın sürücüsünce çekilen görüntü, sosyal medyada yayıldı.

Alkol alan kişinin beline kadar taksinin camından sarktığı, şarkı söylediği ve çevredekilere bir şeyler anlattığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: AA
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İstanbul, İstanbul, 3.Sayfa, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Bir Kişi Taksinin Camından Sarkarak Alkol Alıp Dans Etti - Son Dakika
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