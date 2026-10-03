İstanbul'da tehdit ve kurşunlama soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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İstanbul'da tehdit ve kurşunlama soruşturmasında 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

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İstanbul'da tehdit ve kurşunlama olaylarına ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin Bakırköy'deki otel tehdidi ile Arnavutköy'deki kurşunlama hazırlığıyla bağlantılı olduğu bildirildi.

İstanbul'da farklı tarihlerde meydana gelen tehdit ve kurşunlama olaylarına ilişkin 7 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce, tehdit olaylarına karışan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Çalışmalarda, 22-29 Eylül tarihlerinde Bakırköy'deki bir otelde gerçekleşen tehdit olayıyla bağlantılı 4 zanlı ile yine aynı ilçede başka bir tehdit olayına ilişkin 1 şüpheli belirlendi.

Arnavutköy'de, 29 Ağustos'ta meydana gelen tehdit olayı ile bir adrese yönelik kurşunlama eylemi hazırlığında bulunan ve eylemi görüntülemek için hareket eden 2 zanlı suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: AA
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