İstanbul'da Toplu Taşıma Denetimleri

İstanbul'da polis ekiplerince toplu taşıma araçlarına yönelik yapılan denetimlerde, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 692 özel halk otobüsü ile 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine ilişkin idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yılbaşından bu yana il genelinde toplu taşıma araçlarına yönelik denetimlerini sürdürdü.

Ekipler, 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki denetimlerde, 6 bin 819 özel halk otobüsü ile 216 bin 787 minibüsü kontrol etti.

Denetimler sonucunda, 3 bin 692 özel halk otobüsüyle 78 bin 890 minibüs ve sürücülerine yönelik Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında idari para cezası kesildi.