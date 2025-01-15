İstanbul\'da Toplu Ulaşım Ücretlerine Yüzde 35 Zam

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Gülseren KARAPINAR-Fırat ALKIZ/İSTANBUL (DHA Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) 6 Ocak'taki toplantısında yüzde 46,09'luk zam oranı reddedilirken, bugün yapılan ikinci toplantıda İBB toplu ulaşıma 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi. Yeni tarife 18 Ocak itibariyle geçerli olacak.

UKOME toplantısında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşım için zam talebi belli oldu. 6 Ocak'ta toplu ulaşım ücretlerine zam gündemiyle Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıda İBB, toplu ulaşım araçlarıyla taksi, okul ve personel servisi ücretlerine yüzde 46,09 zam yapılmasını teklif etmişti. Yapılan oylamada, İBB'nin ulaşım ücretlerine yüzde 46,09 oranındaki zam teklifi oy çokluğuyla reddedilmişti. Ocak ayının ikinci toplantısında İBB, toplu ulaşıma yüzde 35 zam teklifinde bulundu. Teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

TAM BİLET 27, ÖĞRENCİ BİLETİ 16 LİRA OLDU

Oyçokluğuyla kabul edilen yeni tarifeye göre, tam bilet 27 lira öğrenci bileti ise 16 lira oldu. Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 2 bin 605 liraya yükseldi. Taksi ücretlerinde tarfie açılış ücreti 42 liraya çıktı. İndi bindi olarak bilinen minimum ücret tutarı ise 135 liraya çıktı.