İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu

24.07.2026 09:56
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İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 4 zanlı gözaltına alındı, 107 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Büyükçekmece'de bir adreste uyuşturucu bulunduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 2 zanlıyı yakaladı.

Adresteki aramalarda ise 79 kilo 950 gram sıvı metamfetamin, 1 kilo 800 gram kristal metamfetamin, 20 kilogram kimyasal katkı maddesi ile uyuşturucu imalinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Ekiplerce Tuzla ve Ataşehir'de iki araca yönelik düzenlenen ayrı bir operasyonda ise 2 şüpheli gözaltına alındı, 27 kilo 500 gram uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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