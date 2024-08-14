İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı - Son Dakika
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İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

İstanbul'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 190 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

14.08.2024 16:52
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İSTANBUL'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 190 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Büyükçekmece ve Esenyurt'ta tespit edilen iki adres ve iki araca farklı tarihlerde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda V.E., A.Y. ve A.H. isimli 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adres ve araçlarda yapılan aramalarda 190 kilo 600 gram metamfetamin, 8 litre aseton, 1 hassas terazi, 15 bin 600 lira, 5 bin 800 İran Riyali ve bin 200 dolar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

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