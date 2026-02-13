İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 324 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 324 Tutuklama

13.02.2026 22:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 69 gruba yönelik uyuşturucu ticareti operasyonunda 324 kişi tutuklandı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 69 gruba operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 324 şüphelinin tamamı tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 10 Şubat 2026 tarihinde çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamalarında yürütülen çalışmalar sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan 69 kapalı ve açık grup tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, 21'i grup yöneticisi olmak üzere toplam 324 şüpheli yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından peyderpey Adliyeye sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliklerince yapılan sorgular sonucunda 324 şüphelinin tamamı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Başsavcılık açıklamasında, 1 Ocak 2025 tarihinden bugüne kadar İstanbul genelinde yürütülen uyuşturucu madde ticareti soruşturmalarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, bu suçlamayla 18 bin 136 kişi yakalanırken, şüphelilerden 8 bin 992'si tutuklandı.

Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yaptığı belirlenen suç örgütlerine yönelik operasyonlarda ise 456 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Bu kişilerden 329'u tutuklanırken, suçta kullanıldığı değerlendirilen yaklaşık 29,5 milyar lira değerindeki mal varlığına el konuldu.

Öte yandan, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik düzenlenen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç suç örgütleri) operasyonlarında örgütlerin faaliyetlerinin sonlandırıldığı bildirildi. Söz konusu örgütlerin toplam 40 ton 860 kilogram uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 4 milyon 610 bin 350 adet uyuşturucu hapın ticaretinden sorumlu olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA

Uyuşturucu Ticareti, Narkotik Suçlar, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 324 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti
ABD Sağlık Bakanı Kennedy’den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli ABD Sağlık Bakanı Kennedy'den bağımlılık itirafı: Mikroplardan daha tehlikeli
Nijer’den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz Nijer'den gündem yaratan mesaj: Fransa ile savaşa gireceğiz
Bakan Gürlek’in cevap vermek istemediği soru Bakan Gürlek'in cevap vermek istemediği soru

22:14
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor
ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
21:59
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
21:51
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
21:29
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt
Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 22:27:26. #.0.4#
SON DAKİKA: İstanbul'da Uyuşturucu Operasyonu: 324 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.