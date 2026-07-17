İstanbul\'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

İSTANBUL'da telegram üzerinden uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 110 kişi gözaltına alındı. Çalışmalarda tespit edilen 65 telegram grubuyla ve kanalına da erişim engeli getirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığının desteğiyle, telegram üzerinden 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu işlediği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. AVCI adlı analiz uygulaması üzerinden yapılan incelemelerde, şüphelilerin uyuşturucu ticaretine yönelik çok sayıda paylaşım yaptığı tespit edildi.

110 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çalışmalar kapsamında sabah saatlerinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 110 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında tespit edilen 65 telegram grubu ve kanalı operasyonla eş zamanlı olarak erişime kapatıldı.