İstanbul\'da Yağmur, Taksim Meydanı\'nda Kaos

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından İstanbul'da yağmur etkili oldu. Taksim'de aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı.

İstanbul'da meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından sabah saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Taksim Meydanı'nda aniden bastıran yağmurda ıslanmak istemeyenler otobüs duraklarına sığındı. Yağmurun aralıklarla etkili olması bekleniyor. D-100 Karayolu Beylikdüzü mevkiinde de sağanak yağmur nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.